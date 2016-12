Mercats a ple ritme per Nadal

Els consumidors ultimen les compres per a aquestes festes mentre els preus augmenten de mitjana un 10% || Peixateries i carnisseries noten més activitat amb una despesa que puja tímidament

A pocs dies que les famílies es reuneixin al voltant de la taula per celebrar els primers dies d’aquest Nadal, els mercats i supermercats de Lleida s’omplen de clients que busquen satisfer les compres d’última hora, època en què els preus d’aliments com el peix i la carn acostumen a pujar un 10%. Les compres nadalenques suposen un gran percentatge en la facturació dels comerços lleidatans, que confien que la despesa augmentarà aquest any, però no gaire. Al mercat de Fleming, les parades ultimaven ahir els taulells a la vista de consumidors i curiosos que encara busquen les millors ofertes.