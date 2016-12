Recomanacions per tenir un Nadal "cardiosaludable"

Els canvis en la rutina diària "es postulen" com la principal raó per la qual es produeixen més infarts en aquestes festes

El desembre és el mes que registra fins un 8% més de morts per infart cardíac i el dia de Nadal és el més mortal de l’any amb un augment del 5% dels infarts, per això, la Fundació Espanyola del Cor (FEC) ofereix consells com el descans o controlar l’alcohol per tenir unes festes "cardiosaludables".

El vicepresident de la FEC, José Luis Palma, afirma que és "és cert" que les baixes temperatures són les causants de més episodis coronaris, ja que estimula els receptors de fred a la pell i del sistema nerviós simpàtic, la qual cosa porta a un augment dels nivells de catecolamines, uns components químics naturals del cos.

"L’augment de l’agregació plaquetària i la viscositat de la sang durant l’exposició al fred afavoreix la trombosi i la formació de coàguls", explica l’expert en un comunicat de la FEC i agrega que el fred sí que explicaria per tant l’augment dels infarts a l’hivern però no l’increment concret en les vacances de Nadal.

Així, els canvis en la rutina diària com la ingesta de dinars copiosos, rics en greixos saturats, un consum elevat d’alcohol o el descens en les hores de descans, entre d’altres, "es postulen" com les principals raons per la que es produeixen més infarts en aquestes festes nadalenques.

"Un altre aspecte destacat és que durant aquestes dates se solen posposar les visites médiques programades i hi ha una menor constància a la presa de la medicació en pacients que ja tenen diagnosticat algun factor de risc", assegura el doctor.

Davant d’aquest panorama, la FEC proposa una sèrie de consells per prevenir les morts prematures causades per malalties cardiovasculars i recorda, a més, que fins el 90 % dels infarts podrien prevenir-se amb uns hàbits de vida saludables.

Per a això, cal mantenir una bona alimentació: durant les festes els nivells de colesterol augmenten fins en un 10 % i, de mitjana, es guanya entre dos i cinc quilos per Nadal, per la qual cosa cal provar d’evitar la ingesta "exagerada" de greixos saturats i afegir als plats fruites, verdures i peix blau.

També és important mantenir la rutina de fer exercici físic durant 30 minuts almenys durant cinc dies a la setmana, i cal vigilar el consum d’alcohol, perquè en excés pot danyar el cor i derivar en insuficiència cardíaca o en alguna arítmia.

Dormir un mínim de set hores diàries redueix en un 65 % el risc de patir malalties cardiovasculars i fins en un 83 % el morir per aquestes causes, destaca també la FEC, que anima que no "ens pugui l’estrès".

En aquest sentit, afirma que l’augment de despeses, la pressió per comprar els regals o els nervis per retrobar-se amb la família pot generar situacions d’estrès. "Com menys estrès té una persona, menor és el risc de patir un accident cardiovascular i viceversa", indica.