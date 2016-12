Cucalòcum ensenyarà els infants a reciclar residus

L'espai Paeria del Cucalòcum Fira de de Lleida

Inculcar els valors cívics als infants és un dels objectius de Cucalòcum, i en aquesta línia l’Ajuntament de Lleida, portarà a terme en el marc de l’edició d’enguany una acció destinada a sensibilitzar els nens i nenes (i els adults acompanyants) sobre els avantatges de la recollida selectiva de deixalles. La Paeria disposarà d’un espai al saló on s’explicarà als petits com fer una correcta recollida de residus i els aspectes positius de reduir, seleccionar i reciclar els residus generats a la llar.



L’estand, dinamitzat per dos monitors, disposarà de plafons explicatius a les parets i d’un joc pedagògic de reciclatge. Aquest darrer consistirà en una simulació, dibuixada al terra, dels espais d’una casa en els quals els petits trobaran diferents tipus de deixalles, que hauran de ser dipositades en el contenidor corresponent. Tots els participants rebran un imant de nevera de regal que explicarà les diferents classes de residus i la seva destinació.



Cal recordar que l’Ajuntament de Lleida du a terme una campanya de sensibilització per implicar la ciutadania en la millora de la recollida selectiva a la ciutat. La campanya “Cada cosa al seu lloc” incideix en que la recuperació dels residus redueix l’impacte de les deixalles sobre el medi ambient i permet estalviar energia i matèries primeres.



La iniciativa s’emmarca en el projecte municipal “Lleida en verd”, que inclou accions com el canvi dels contenidors, que suposa col·locar a la ciutat un total de 400 contenidors més de selectiva, de càrrega lateral, per les fraccions de paper i cartró, vidre i envasos, amb un total de 133 àrees noves. A més, es reagrupen els contenidors d’envasos, vidre i paper al costat de contenidors de RSU i orgànica per tal de crear àrees completes amb les 5 fraccions de residus.



La 26a edició de Cucalòcum (Parc de la Infància i la Joventut de Lleida) i l’11a edició de Cucaesport tindran lloc del 26 de desembre al 4 de gener als Pavellons 3 i 4 de Fira de Lleida amb 48 activitats lúdiques, esportives, formatives, solidàries i de sensibilització social. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, inaugurarà Cucalòcum i Cucaesport el dia 26 a les 11.00 h