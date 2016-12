Els Ambaixadors de Lleida tornen a casa per Nadal

La Paeria rep a la Panera un centenar de lleidatans que viuen fora i promocionen la ciutat

Com ja és tradició cada 24 de desembre, la Paeria ha rebut aquest dissabte en el Centre d’Art La Panera a prop d’un centenar de participants en el programa Ambaixadors de Lleida. Són lleidatans que viuen fora de la ciutat, ja sigui a Espanya o en altres països, i que no només no han perdut les seues arrels sinó que contribueixen en la projecció internacional de la capital. En total, Lleida compta amb 614 Ambaixadors repartits pels cinc continents. El de més edat té 99 anys i viu en Tampa (Florida), mentre que el més petit, de només 5 anys, resideix a Abu Dhabi (Emirats Àrabs).

En l’acte la Paeria ha entregat credencials a tres nous Ambaixadors d’aquest any, els germans Àlex i Cèlia Walter, de 12 i 10 anys i residents en França, i a Mertxe Aniz, que promocionarà la ciutat en la Vall de Boí.