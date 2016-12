Diversió i educació a Cucalòcum

Obre als Camps Elisis la 26 edició del parc infantil i juvenil de Nadal de Lleida

El saló infantil Cucalòcum de Lleida ha obert les portes de la seva 26 edició fidel a la festa de Sant Esteve, com marca cada any la tradició. El parc de Nadal, als pavellons de Fira de Lleida dels Camps Elisis, ha engegat amb mig centenar d’activitats per a nens i nenes des de tot just un any fins els 12 anys. De forma paral·lela, també s’ha inaugurat l’edició número 11 de Cucaesport amb una desena d’activitats esportives i ginmàstiques per als més petits. Ambdós salons romandran oberts al públic fins el proper 4 de gener, excepte durant el primer dia de l’any, amb un horari de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 hores. L’entrada costa 4 euros. En l’acte d’inauguració, l’alcalde, Àngel Ros, ha destacat que Cucalòcum i Cucaesport responen a la filosofia d’“educar-se divertint-se gràcies als tallers artístics i de manualitats, de natura, esportius i aquest any també de reciclatge com a sensibilització social.