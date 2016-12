Sanitat estudia posar multes a pares de menors que s'hagin emborratxat

Agencia EFE Actualitzada 27/12/2016 a les 12:20

La sanció seria per a aquells familiars que hagin rebut un avís per assistir a un curs de sensibilització després d’haver-se emborratxat el seu fill i no vulguin acudir-hi

Restes d'un 'botellón' en un parc infantil de Lleida, en una imatge d'arxiu. Lleida Televisió