Com compensar els excessos nadalencs sense "dietes miracle"

Recomanen esmorzar fruites cítriques per intentar recuperar les vitamines perdudes després de l’alcohol "de més"

Els tiberis nadalencs i les preliminars d’empresa han passat factura a bona part dels ciutadans, que es plantegen com "netejar" el seu cos en temps rècord, però els experts coincideixen que les dietes miracle no són la solució i que el prioritari ara és seguir una alimentació saludable.

"El dejuni no és la solució per contrarestar els afartaments d’aquestes festes nadalenques", segons els experts en nutrició consultats per Efe. L’excedent de greix, tal com apunta la doctora María Amaro, cal perdre'l "de manera progressiva, amb un alimentació equilibrada, sense saltar-nos cap menjar, és a dir cinc, i disminuint les calories".

Primer, l’esmorzar. El millor és començar el dia, segons Amaro, directora de la clínica de nutrició Feel Good, amb fruites cítriques per intentar recuperar les vitamines perdudes després de l’alcohol 'de més’.

Kiwi i taronja són bons aliats, però també ho poden ser lactis desnatats per recuperar la flora intestinal i, si no es pot evitar el pa, que sigui integral que aporta fibra i ajuda el trànsit intestinal.

Prioritari és hidratar-se bé perquè elimina toxines; serà necessari beure almenys dos litres diaris d’aigua i el primer vas en dejú i fred. És aconsellable beure alguna infusió, sobre tot te verd, que és diürètic i laxant.

Les mossades de mig matí o tarda poden ser una peça de fruita com la poma -amb pell millor perquè és depurativa- o un iogurt desnatat o carn freda com el gall dindi.

Ja al dinar, elegir millor pescats i blancs: "són hipocalòrics i diürètics i ajuden a eliminar tots els líquids acumulats".

Així, es reduiran calories i més al forn o la planxa, però també si s’opten per aliments depuratius com carbassó, espàrrecs i carxofes.

Restringir la sal per no retenir líquids i l’oli -cada cullerada té 120 calories-, i substituir-los per herbes aromàtiques (alfàbrega, orenga o julivert) o per all, un antibiòtic natural amb vitamina A.

Aquests consells prepararan l’organisme per 'sobreviure' als tiberis de Nit de Cap d’Any i Any Nou, abans dels que, segons la nutricionista de Dietox, Nekane Ullán, és recomanable prendre una mossada saludable.

Ja l’1 de gener convé oblidar el pica-pica, però com fer-ho?: Ullán suggereix esmorzar una fruita fresca o un suc acabat de fer, dos torrades integrals amb tomata, formatge fresc, gall dindi, salmó o alvocat i adornar-les amb llavors de chía, sèsam o lli.

Aconsella entre menjars prendre un grapat de fruita seca amb una fruita i una infusió, i sense oblidar l’activitat física per millorar el to muscular.

"L’esport per si mateix -explica Pablo Felipe Martín, assessor tècnic en nutrició esportiva de Crown Sport Nutrition- ens permet fer front millor a l’oxidació, amb la qual cosa després d’aquestes festes cal practicar-ho per purificar i eliminar impureses mitjançant la suor".

Aquesta activitat ha d’ajustar-se a la condició física de cada persona. El primer pas serà caminar i anar augmentat el temps i la velocitat de manera gradual per introduir l’esport en la vida.

Es pot començar fent exercici dos dies a la setmana, tres i si podem un quart "seria l’ideal".

El més important, segons el psicòleg José López Fresco, membre de Saluspot (una comunitat interactiva de salut formada per metges professionals i usuaris), és saber què és menjar sa i tenir coneixements de nutrició. És la clau per aconseguir que el desig de depurar l’organisme no sigui només passatger per culpa de l’'afartament nadalenc', sinó mantenir-lo durant l’any.

Les expectatives han de ser realistes, segons López, i els canvis deuen vindre a poc a poc i substituir la idea de "vull menjar sa" per la de "ser una persona que cuida la seua alimentació, el seu cos i la seua salut".