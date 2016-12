Creu Roja de Lleida repartirà 6.000 joguines a infants de famílies amb pocs recursos

Es poden fer donacions fins el 10 de gener

Recollida de joguines de Creu Roja

La Creu Roja recollirà joguines durant tot l'any a partir del 2017. L'objectiu és poder fer regals als infants de famílies amb pocs recursos també pel seu aniversari o per dates especials d'altres religions o creences en què es donen joguines.



Hores d'ara, Creu Roja està centrada en la campanya de recollida de Nadal. Més de 220 voluntaris de l’entitat s'afanyen aquests dies a fer els diferents lots de regals per als infants. A tota Lleida es repartiran unes 6.000 joguines entre uns 3.000 nens de diferents famílies.



Les famílies que es beneficien de les joguines han estat derivades per l'assistent social o pertanyen a algun dels programes de Creu Roja. Cada una d'elles rep un lot que s'adapta a l'edat dels petits.



Fa 24 anys que Creu Roja Joventut ajuda als més desfavorits amb aquesta campanya. Durant aquesta setmana i la vinent cada secció local repartirà les joguines, tot i que es poden fer donacions fins el 10 de gener.