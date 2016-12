Aquesta Nit de Cap d’Any tindrà un segon més

La invenció dels rellotges atòmics fa més de 50 anys ha permès un mesurament del temps extremadament precís, però hi ha un altre patró per mesurar-lo, la rotació de la Terra. Un i altre no sempre estan sicronitzats, per això de tant en tant cal afegir un segon a un dia, com aquesta Nit de Cap d’Any.

L’últim minut del 31 de desembre tindrà 61 segons per compensar les petites variacions en la durada del dia que es van acumulant i produeixen un desfasament entre el temps en què es basen els rellotges -atòmic- i el període de rotació de la Terra, que com recorda Francisco Colomer, de l'Observatori Astronòmico Nacional (OAN-IGN), no dura 24 hores exactes; "és una aproximació".

El segon extra s’afegirà a tot el món l’últim dia de l’any a les 23:59:59 del Temps Universal Coordinat (UTC), després de la qual cosa els rellotges marcaran les 23:59:60 i després les 00:00:00 hores.

A Espanya peninsular, Ceuta i Melilla, l’hora oficial és UTC+1h, per la qual cosa l’esmentat canvi ocorrerà a l’una de la matinada de l’1 de gener.

Tanmateix, a les Canàries, on l’hora oficial i el UTC coincideixen, el canvi serà just en el moment de menjar el raïm: a les Illes Canàries la Nit de Cap d’Any arribarà un segon més tard, explica Colomer.

Aquest segon més que s’afegeix es denomina "segon intercalar" i és el Servei Internacional de la Rotació Terrestre, amb seu a París, el que decideix i publica el dia que tindrà segon addicional.

Això ho fa gràcies a la informació que s’envia des de diferents observatoris.

La rotació terrestre no dura 24 hores exactes, sinó que hi ha minúscules variacions de la durada del dia que es produeixen perquè la Terra no és un sòlid rígid, sinó que la seua rotació es veu afectada per l’acoblament del nucli, capa líquida, oceans o atmosfera.

Aquesta rotació es mesura diàriament des dels telescopis de l’IGN -amb observacions radioastronòmiques amb tècniques d’interferometria de molt llarga base-, que cada dia envia les dades al centre de París.

Quan la diferència entre els dos estàndards supera els 0,9 segons, el Servei Internacional de la Rotació Terrestre decideix inserir o retirar un "segon intercalar". Sempre ha estat afegir, mai no s’ha descomptat un segon, agrega l’astrònom de l’OAN.

La visualització d’aquest canvi es podrà veure al web del Reial Institut i Observatori de l’Armanda (San Fernando, Cadis), que és la institució responsable del manteniment de l’hora oficial a Espanya.

Colomer, qui apunta que hi ha un debat obert sobre si això és necessari o no, detalla que l’última vegada que es va afegir un segon als rellotges va ser el 30 de juny de l’any passat, i l’última vegada que això va passar a la Nit de Cap d’Any va ser el 2008.

El 1970 un acord internacional va reconèixer l’existència de les dos escales de temps: el període de rotació del planeta i l’anomenat Temps Universal Coordinat o UTC, i encara que en l’actualitat les hores les generen els rellotges atòmics, ambdues són necessàries.

El temps astronòmic mesura el "comportament real de l’Univers", i això és imprescindible per a, per exemple, projectes espacials.