Els casos de grip a Catalunya ja superen el llindar epidèmic

L’epidèmia s’ha avançat quatre setmanes respecte les dos temporades anteriors

Mesures de prevenció

L’epidèmia de grip s’ha avançat quatre setmanes a Catalunya respecte les dos temporades anteriors, tornant al patró clàssic d’inici de temporada epidèmica. Així, durant l’última setmana, del 19 al 25 de desembre, els casos de grip han augmentat fins arribar als 111,03 per 100.000 habitants, situant-se per primera setmana per sobre del llindar epidèmic establert aquesta temporada als 110,7 casos.Segons el Pla d’Informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC, temporada gripal 2016-2017) de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), l’activitat gripal és baixa amb tendència a incrementar-se en les properes setmanes.Els casos de grip han augmentat en tots els grups d’edat, especialment en els menors de 15 anys.Segons Salut, la millor manera de protegir-se i evitar la propagació de la grip és la vacunació i el manteniment d’unes bones pràctiques d'higiene, com rentar-se les mans de manera regular.Per a més informació es recomana trucar al 061 CatSalut Respon, el telèfon de Salut de Catalunya, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.