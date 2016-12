La Primitiva deixa 809.598 euros a Benavent de Segrià

REDACCIÓ Actualitzada 30/12/2016 a les 09:28

Bitllet de sis encerts segellat en una botiga

Una vista de Benavent de Segrià. Itmar Fabregat

La Merceria Anna de Benavent de Segrià va validar un bitllet de la Loteria Primitiva que va ser premiat en el sorteig d’aquest dijous amb 809.598 euros. El guanyador tenia un dels dos únics bitllets de tot l’Estat amb els 6 números correctes (7, 19, 28, 33, 38, 45). L’altre guanyador de primera categoria va ser per a un bitllet segellat a València. La propietària de l’establiment, que a més de merceria també funciona com a papereria o quiosc, entre altres usos, no cabia a la pell de satisfacció. “És com si m’hagués tocat a mi. Pensar que ha caigut en una botiga de poble com aquesta en la qual tenim una mica de tot és una passada”, va explicar Anna Arenas. És la primera vegada que reparteix un premi gran i no té “ni la més remota idea” del guanyador, encara que creu que és algú de Benavent o d’algun dels pobles propers.