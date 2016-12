Multa al secretari de Mobilitat per portar el CAT a la matrícula

REDACCIÓ Actualitzada 30/12/2016 a les 09:39

La Guàrdia Civil va sancionar Ricard Font al Pont de Montanyana, a la Franja

Ricard Font. Segre

Un alt càrrec del govern de la Generalitat, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, va ser sancionat aquest dijous per portar un adhesiu amb el distintiu “CAT” tapant la “E” d’Espanya a la matrícula del seu vehicle personal, molt a prop de Lleida, concretament al Pont de Montanyana, a la Franja de Ponent.



Segons va publicar La Vanguardia a la seua pàgina web, agents de la Guàrdia Civil van detectar el vehicle a l’aparcament d’un restaurant d’aquesta població de la Ribagorça, que es troba a peu de la carretera nacional N-230, on es trobava Font, que milita al PDeCAT. Els agents van esperar que el polític sortís de l’interior de l’establiment per notificar-li la sanció, que ascendeix a doscents euros. Segons les mateixes fonts, aquests guàrdies van informar el secretari de com podia pagar la multa i a través de quina entitat bancària ha de fer-ho per obtenir una bonificació del 50%, de manera que quedaria en 100 euros. Després de l’incident, el secretari de Mobilitat, que té orígens a Lleida ja que va nàixer a la Seu d’Urgell, va mantenir l’adhesiu a la matrícula del seu vehicle.



Els adhesius amb el símbol CAT a la matrícula són habituals entre els conductors d’ideologia sobiranista per identificar els seus vehicles com a catalans, però infringeixen la normativa de trànsit perquè alteren el model reglamentari de matrícula.



En concret, l’article 49 del Reglament General de Vehicles indica que “les plaques de matrícula han de correspondre a tipus homologats, conservar el seu poder retroreflector i ser visibles i llegibles, d’acord amb la reglamentació”, i es prohibeix que “a les plaques de matrícula es col·loquin, inscriguin o pintin ornaments, signes o altres caràcters diferents dels assenyalats”.



Aquesta no és la primera multa d’aquestes característiques, ja que molts ciutadans s’han trobat en aquesta situació, sobretot en zones on patrulla la Guàrdia Civil. Fa poc més d’un any va ser notícia una altra sanció per aquesta raó al diputat d’ERC al Congres Joan Tardà, a Navarra.