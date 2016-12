Tenir el cotxe a punt i circular en marxes llargues per contaminar menys

EFE Actualitzada 30/12/2016 a les 12:17

Contaminació a Madrid. EFE

Tenir el cotxe a punt, circular en marxes llargues i no portar el vehicle amb pes excessiu són algunes de les recomanacions de la cadena de tallers Norauto per contaminar menys.



Mantenir la pressió correcta dels pneumàtics, amb la qual cosa es redueix el consum i el desgast anòmal de la roda; utilitzar l’aire condicionat només quan sigui necessari (baixar les finestretes també genera més despesa de combustible) i canviar amb freqüència el filtre de l’aire són altres dels consells.



Així mateix la neteja dels sistemes d’injecció, juntament amb la revisió de les bugies i els escalfadors per al seu adequat funcionament ajudaran que el vehicle no emeti més del degut.