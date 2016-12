Ha estat venut a Blanes i per internet

segon premi: 34.983

tercer premi: 20.483

quart premi: 27.470

cinquè premi: 27.719

Elha estat premiat aquest dissabte amb La Grossa de Cap d'Any, dotat amb 100.000 euros per butlleta. El número ha estat venut a Blanes (Girona) i també ha estat adquirit per internet, així que ha estat repartit arreu de la geografia catalana.Els afortunats que tenen butlletes amb el número anterior i posterior guanyaran 1.000 euros, 200 euros per euro apostat. Les quatre últimes xifres obtindran un premi de 500 euros, 100 euros per euro jugat, mentre que les tres últimes guanyaran 175 euros (35 euros per euro jugat). Les centenes i els dos últims números tenen un premi de 25 euros per butlleta (5 euros per euro apostat). Finalment, si s'ha encertat l'últim número, el premi és el reintegramentEl segon premi de la Grossa de Cap d'Any és eli s'ha venut al nucli de, de 200 habitants, a Girona. Està dotat amb 32.500 euros, és a dir, 6.500 euros per cada euro jugat. Aquest és el penúltim dels cinc premis previstos que s'ha conegut en el transcurs del sorteig, celebrat aquest dissabte als estudis de TV3. Pel que fa a les aproximacions, els bitllets que tinguin els números anterior i posterior al premiat rebran 325 euros és a dir, 65 per cada euro jugat. Els qui hagin encertat les quatre darreres xifres, rebran 30 euros per euro apostat, és a dir 150. Les tres darreres xifres es premiaran amb 100 euros per bitllet i les centenes, amb 25. Els bitllets amb les dues darreres xifres iguals rebran 10 euros, 2 per euro apostat.El tercer premi de la Grossa de Cap d'Any és eli s'ha venut a(Baix Camp). Aquest tercer premi està valorat amb 15.000 euros, és a dir, 3.000 euros per cada euro jugat.El quart premi de la Grossa de Cap d'Any és eli s'ha venut a(Baix Camp),(Baix Llobregat) ii els(Baix Camp). Està valorat amb 5.000 euros, és a dir, 1.000 euros per cada euro jugat.El cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any és eli s'ha venut a(Bages),(Alt Empordà) it (Barcelonès). Està dotat amb 2.500 euros, és a dir, 500 euros per cada euro jugat.