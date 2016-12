Ni Gordo ni Grossa

Lleida es queda sense cap dels grans premis del sorteig de final d’any de Loteria de Catalunya i només esgarrapa terminacions i aproximacions

La sort no ha somrigut a Ponent en els sortejos de loteria de Nadal. Tal i com ja va passar amb 'El Gordo', la quarta edició de la Grossa de Cap d’Any, el sorteig que impulsa la Generalitat, celebrat aquest migdia, ha tornat a passar de llarg de les comarques lleidatanes. Cap dels cinc premis, ni el de la Grossa ni els altres quatre, no han anat a parar a la província. Així, Ponent només recuperarà els diners de terminacions i alguna aproximació, llevat que algun lleidatà comprés el primer premi, el 09.260, venut parcialment a través d’internet. La resta es va vendre a Blanes. Aquest primer premi està dotat amb 100.000 euros per bitllet i els números anteriors i posteriors, el 09.259 i el 09.261, reben 1.000 euros per bitllet.

Per la seua part, el restaurant Can Barceló de Campdorà, un petit nucli de 200 habitants de Girona, va vendre íntegrament el segon premi, el 34.983, dotat amb 32.500 euros per bitllet. “Quan vam veure Camprodà a la tele ens hem tornat bojos, hem començat a cridar i saltar”, ha explicat la propietària, Núria Barceló. El 20.483 ha estat el número agraciat amb el tercer premi, és a dir, 15.000 euros al bitllet i es va vendre a Barcelona i Reus. El quart premi, que ha recaigut en el 27.470 i està dotat amb 5.000 euros per bitllet, es va vendre també a Reus, Vinyols i els Arcs i Castelldefels. Finalment, el número 27.719 ha estat agraciat amb el cinquè premi (2.500 euros per bitllet) i es va vendre en Sant Feliu Sasserra, Figueres i l’Hospitalet de Llobregat.

També tenen premi els cupons dels quals les quatre, tres i dos últimes xifres coincideixin amb les del primer premi, així com el premi especial de les centenes amb 25 euros per bitllet per les tres primeres xifres coincidents amb qualsevol dels cinc números guanyadors.