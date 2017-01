Un any de reptes i efemèrides

Lleida comença el 2017 amb la primera temporada conjunta d’arts escèniques dels equipaments municipals que portarà des de Núria Espert fins a Tortell Poltrona || Continua l’Any Granados i arriben el centenari del Morera, l’Any Màrius Torres i la primera dècada del Museu de Lleida

Ha costat Déu i ajuda, però finalment el 2017 serà el primer any en què Lleida comptarà previsiblement amb una temporada d’arts escèniques en què es coordinaran els espectacles del Teatre Municipal de l’Escorxador, la Llotja i l’Auditori, en un cicle conjunt, que portarà per títol T1. La temporada. L’artífex d’això serà l’escenògraf i exdirector de FiraTàrrega Llorenç Corbella, nomenat l’octubre passat nou director d’Arts Escèniques dels equipaments municipals de Lleida. Entre les seues comeses hi ha vetllar perquè els espectacles organitzats per la Paeria es complementin sense encavalcar-se. Així, aquest any que demà comença comptarà amb una temporada del gener