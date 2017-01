La imatge dels Reis Mags de Lleida, als tortells

El Gremi de Forners preveu vendre unes 200.000 unitats a tota la demarcació

Denuncien l’ús d’additius en els tortells de la gran distribució

El Gremi de Forners acompanyarà els tortells d’enguany amb la imatge dels Reis Mags de la ciutat de Lleida, segons han explicat aquest dilluns el president del col·legi professional, Manuel Llaràs, i la tinent d’alcalde i regidora de Cultura, Montse Parra, durant la presentació de la campanya d’aquestes postresLlaràs, que ha agraït la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida en la iniciativa, ha explicat que la novetat d’enguany de la campanya dels tortells de reis era el fet diferencial que identifica la ciutat de Lleida amb una cultura tan arrelada en les nostres tradicions com aquestes postres.Per aquest motiu les targetes que acompanyaran els tortells i els cartells anunciadors penjats a les botigues associades que els venguin, lluiran el dibuix dissenyat per Oriol Caminal, que s’il·lustra amb els mateixos uniformes que Ses Majestats porten durant la cavalcada.La finalitat és identificar els tortells del Gremi com un producte de proximitat, de territori i connectat a la cultura popular, segons ha manifestat Llaràs, que preveu una bona campanya, en la qual es poden arribar a vendre unes 200.000 unitats a la demarcació.El president dels forners ha defensat els tortells del gremi davant la competència del producte de gran distribució, assenyalant l’abús d’additius d’aquests. “El nostre és un producte sa, que té una caducitat més curta, davant de tortells elaborats, fins amb 114 ingredients, dels quals entre el 60 i 80% són additius”.