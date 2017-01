Participacions del segon premi de la Grossa deixen 312.000 euros a la Vall Fosca

El primer va ser venut a Blanes i també a través d’internet

La resta passa de llarg

El sorteig de la Grossa va deixar dissabte una petita recompensa a les comarques de Lleida. En concret, un total de 312.000 euros per 60 participacions de 0,80 euros cadascuna del segon premi, el 34983, que es va vendre al bar Felip de la Pobleta de Bellveí, a la Vall Fosca (Pallars Jussà), regentat per Núria Muntané. Segons van explicar els responsables del bar, va ser un client que és membre de la penya barcelonista Creu de Sant Jordi de Barcelona el que va portar tres talonaris per vendre’ls a l’establiment. Així mateix, van indicar que la seua clientela està formada bàsicament per veïns de la zona, que són els que han comprat la majoria de participacions. El bar i els seus clients afortunats ho van celebrar divendres. Aquest segon premi, que reparteix 6.500 euros per euro jugat, va ser venut íntegrament pel restaurant Can Barceló de Campdorà, un petit nucli de 200 habitants de Girona, però tots els bitllets van ser adquirits per la penya blaugrana Creu de Sant Jordi, que al seu torn ho va dividir en petites participacions.El primer i els restants van passar de llarg, encara que és possible que algun lleidatà hagi comprat algun bitllet del primer premi, el 09260, perquè va ser venut parcialment a través d’internet. La resta es va vendre a Blanes. Aquest primer premi està dotat amb 100.000 euros per bitllet i els números anteriors i posteriors, el 09259 i el 09261, reben 1.000 euros per bitllet. El 20483 va ser el número afavorit amb el tercer premi, és a dir 15.000 euros al bitllet, i es va vendre a Barcelona i Reus.El quart premi, que va recaure en el 27470 i que està dotat amb 5.000 euros per bitllet, es va vendre a Reus, Vinyols i els Arcs i Castelldefels. Finalment, el número 27719 va ser afavorit amb el cinquè premi.