Els casos d’addicció al joc a Lleida es disparen per primer cop des del 2009

El Santa Maria va atendre 55 persones el 2016 davant la quarantena d’altres anys

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Més addictes al joc en tractament, més casos de problemàtiques amb apostes per internet i pacients cada vegada més joves. Aquest és el balanç de l’any de la Unitat de Joc Patològic i altres addiccions comportamentals del Santa Maria, en el qual les atencions (amb un total de 55 casos) s’han disparat per primera vegada des del 2009.El nombre de persones ateses al Santa Maria per addicció al joc i a les apostes online es va disparar durant el 2016 després de diversos anys de tendència a la baixa o amb poca variació en el nombre de casos. El 2009,