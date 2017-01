Els Reis Mags es gastaran enguany un 20% més en joguines a Lleida

Actualitzada 03/01/2017 a les 18:48

L’heroïna LadyBug i els Hatchimals, esgotats a les botigues

Imatges Previsió de venda de joguines a Lleida Els Reis Mags es gastaran enguany un 20% més en joguines a Lleida Lleida TV Una botiga de joguines aquest dimarts a Lleida. Magdalena Altisent

Els Reis Mags compraran enguany fins a un 20% més en joguines que l'any passat. És el que estan notant les principals botigues lleidatanes. Els comerciants calculen que per a cada família s'hauran gastat una mitjana d’entre 150 i 200 euros durant les festes.



L'odissea ara és trobar productes ja esgotats com l’heroïna LadyBug o les figures interactives dels Hatchimals.



Els gossos de la Patrulla Canina tornen a ser unes de les estrelles d'aquesta campanya de Reis, sobretot pels nens d'entre tres i cinc anys.



El que no passa de moda i segueix a l'ordre del dia són alguns jocs més tradicionals com Lego o Playmòbil, que sempre tenen cabuda a la carta a Ses Majestats