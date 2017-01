L’internet de les coses, la tecnologia 5G i el grafè, revolucions del 2017

Aparells per fer llars més confortables, sostenibles i econòmiques, samarretes que mesuren les emocions i controlen la salut, retransmissions esportives en realitat virtual o peces de plàstic tan dures com metalls són alguns dels avenços tecnològics que revolucionaran el 2017.

L’imparable internet de les coses, la tecnologia 5G, els nous materials, com el grafè, els avenços en impressió 3D, la intel·ligència artificial i la robòtica són, segons el físic Ricard Jiménez, algunes de les tecnologies que faran eclosió aquest any.

En una entrevista amb Efe, Jiménez, director científic industrial del Centre Tecnològic de Catalunya Eurecat, ha advertit, tanmateix, que totes aquests avenços hauran de portar acoblat un increment de la ciberseguretat perquè les dades de les persones cada vegada estaran més exposades a internet.

"El 2017 serà l’any de l’internet de les coses perquè cada vegada més aparells estaran connectats, sobretot amb la implementació de la cinquena generació de telefonia mòbil, el 5G, en la que ja estan treballant les operadores," ha dit Jiménez.

Segons María Eugenia Fuenmayor, directora científica de Tecnologies Digitals d’Eurecat, el 5 G multiplicarà la velocitat d’accés a internet fins 10 gigabits per segon amb un baix consum energètic perquè els dispositius durin més temps amb càrrega.

"Amb el 5 G podrem descarregar un vídeo en alta definició en 10 segons quan ara necessitem 10 minuts, la qual cosa també accelerarà la Realitat Augmentada," ha postil·lat Fuenmayor.

"Haurem d’augmentar la ciberseguretat contra els hackers, aquest és el punt feble, el taló d’Aquil·les de l’internet de les coses", ha reconegut el físic.

La roba intel·ligent, peces amb sensors de salut que avisen el metge, samarretes que monitoritzen el cor i la sudoració i que detecten l’estat d’ànim, i banyadors o paraigües que canvien de color en contacte amb l’aigua ja podran adquirir-se aquest any.

Encara que la impressió tridimensional encara no arribarà a les llars i continuarà sent només per a usuaris avançats, la seua implementació en la indústria començarà a produir peces amb més materials.

"El 2017 veurem els primers tallers mecànics que imprimeixin en metall peces de recanvi dels nostres cotxes", preveu el científic, que ha assenyalat que HP ja està desenvolupant una tecnologia per a ús industrial amb multimaterials i de molta precisió.

La connectivitat 5G, segons el físic, revolucionarà a més les retransmissions esportives amb realitat virtual en directe de manera que des del sofà de casa serà com ser a la tribuna del camp i veure el que vulguis i no el que el realitzador de televisió decideixi.

"Es podran fer retransmissions de realitat virtual en temps real, com si fossis a l’estadi, gràcies a una filmació en 360 graus, amb esfera de visió, això ens canviarà com disfrutar de l’esport a casa", ha afirmat Jiménez.

La nova robòtica col·laborativa podrà substituir operaris que estan seleccionant objectes en una cinta transportadora.

"Alguns diran que es perdran llocs de treball, però aquest és un treball avorrit, molt estressant i a més amb els robots podem recuperar indústries que s’han deslocalitzat buscant mà d’obra més barata", ha defensat el físic.

La indústria 4.0, la indústria connectada a l’Internet de les Coses, també farà un salt el 2017. "Proliferaran a les plantes de producció sensors que generaran fluxos d’infinitat de dades fins ara desaprofitats i que seran processats al núvol amb algoritmes de Big Data", ha assenyalat l’expert.

Els nous materials, com el grafè, aquest mineral de futur, serà una realitat, "encara que el 2017 encara no hauran avions transparents, això tardarà una mica més, sí veurem com la pols de grafè barrejat amb plàstic farà que aquest tingui propietats metàl·liques i de conductivitat elèctrica i tèrmica, amb el que es fabricaran peces més lleugeres i fortes", ha augurat Jiménez.

"Aquesta serà la primera revolució del grafè", ha pronosticat el físic, que ha anunciat que "apareixeran en escena materials capaços d’exhibir comportaments 'màgics’ com canviar de forma geomètrica segons la temperatura, útils per a implants mèdics o per ajustar les sabatilles esportives sense necessitat de cordons".

El 2017, la intel·ligència artificial farà els cotxes més autònoms. "El 2009 deien que els vehicles elèctrics eren una quimera, el 2014 que els vehicles connectats eren una moda passatgera i que la llei mai no permetria que circulin sols", ha recordat.

"Ara ja veiem que aparquen i frenen sols, i que amb intel·ligència artificial i connectivitat són més segurs que els conduïts per intel·ligència humana", ha acabat el físic, que ha assegurat que "a poc a poc anirem veient més coses dels cotxes que es van automatitzant, fins que siguin autònoms".