Aquests seran els desviaments de trànsit per la Cavalcada de Reis de Lleida

Un centenar de persones vetllaran per la seguretat

Desviaments previstos

Recomanacions

L’Ajuntament de Lleida ha previst un dispositiu especial per vetllar per la seguretat en la Cavalcada de Reis d’aquest dijous., integrat per agents de la Guàrdia Urbana, els Bombers, membres de Protecció Civil, Creu Roja .Per garantir el bon funcionament i minimitzar l’afectació, s’han previst desviaments de trànsit en les zones per on passa el recorregut.Els Reis d’Orient arribaran a les, des de la plaça Ramon Berenguer IV. La comitiva reial recorrerà la rambla de Ferran i l’avinguda Francesc Macià. Creuarà el Pont Vell i passarà per l’avinguda de les Garrigues, l’avinguda de València, l’avinguda de l’Estudi General i tornarà pel pont de la Universitat, la plaça Espanya i l’Avinguda de Madrid. El recorregut, de 2,8 km, finalitzarà a l’avinguda de Blondel, davant de l’Ajuntament de Lleida, on es fa la tradicional recepció als nens i les nenes de la ciutat i el lliurament de les claus per accedir a totes les cases de la ciutat. Es calcula que el dispositiu haurà finalitzat cap a les 22.30 h.. Els punts de tall seran les cruïlles d’Anselm Clavé amb Comtes d’Urgell, Príncep de Viana amb Comtes d’Urgell i Victorià Muñoz amb Camí de Granyena.Posteriorment es desviarà el trànsit del Pont Vell. Els punts de tall seran l’avinguda de les Garrigues amb el carrer Agustins, plaça d’Espanya i Roger de Llúria amb l’avinguda de Tortosa.Per últim, es desviarà el trànsit de l’avinguda de València, Pont de la Universitat i plaça d’Espanya. Els punts de tall seran als carrers Riu Ebre amb Dra. Castells, avinguda de l’Estudi General amb LL-11, Jaume II amb Pere Cabrera, avinguda de l’Alcalde Areny amb República del Paraguai, avinguda de Madrid amb República del Paraguai i Acadèmia amb avinguda de Catalunya.. La circulació a l’Eix que conformen els carrers d’Anselm Clavé i de Príncep de Viana amb el Pont de Príncep de Viana i Victorià Muñoz està previst restablir-la al voltant de les 19 h.s’obriran al trànsit rodat quan, un cop acabada la Cavalcada, les vies de l’itinerari quedin lliures de carrosses i de públic., es recomana utilitzar el Pont dels Instituts i el de Pardinyes, que són els dos que no es veuen afectats per l’itinerari de Cavalcada.podran entrar i sortir de la zona per l’avinguda del Segre (sector Pardinyes). Durant la Cavalcada, la connexió amb vehicle entre el barri de Pardinyes i el centre de la ciutat s’haurà de fer pel carrer de Comtes d’Urgell i l’avinguda de Prat de la Riba.Els(incloent-hi els pàrquings particulars) no podran sortir del carrer mentre la Cavalcada circuli per l’avinguda de València. Si han de fer ús del vehicle en aquesta franja horària es recomanable que l’estacionin fora del circuit de Cavalcada amb anterioritat.Elsde les línies que circulen per l’itinerari de Cavalcada també seran desviats.El pas de la Cavalcada de Reis alterarà el funcionament dels