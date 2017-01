Un calendari proposa una reflexió en família per a cada mes de l'any

Actualitzada 04/01/2017 a les 18:50

Editat per la Paeria i es distribuirà als centres educatius de la ciutat

Vídeos

Imatges Calendari per reflexionar en família La Paeria edita un calendari per reflexionar en família sobre la promoció de la salut i la convivència Lleida TV La presentació del calendari 'Familiari' Ajuntament de Lleida.

L’Ajuntament de Lleida ha posat en marxa el projecte “Familiari” de suport i acompanyament a les famílies de la ciutat en el seu rol educador perquè fomentin hàbits per a la vida i hàbits saludables entre els seus fills. És una nova proposta educativa adreçada a les famílies amb fills d’11 a 13 anys que promou la salut i la parentalitat positiva a través d’un calendari que cada mes proposa temes de reflexió i debat.



L’alcalde, Àngel Ros, i el tinent d’alcalde i regidor de les Polítiques per als Drets de les Persones, Xavier Rodamilans, han presentat aquest dimecres el projecte i el material que el conforma, que es distribuirà a partir de la setmana que ve als centres educatius de la ciutat de manera gratuïta. Es faran arribar 4.000 exemplars per als alumnes de 6è d’Educació Primària i 1r d’Educació Secundària.



Ros ha explicat que el calendari es proposa com una eina pedagògica per ajudar les famílies a reflexionar sobre valors, temes socials i de salut, treballant algunes qüestions com poden ser drets globals, com a l’habitatge, a l’educació, a la igualtat entre homes i dones.



El material de ‘Familiari ‘consta d’un calendari, un magnètic que permet la possibilitat de penjar-lo a la nevera i una carta informativa. El calendari està pensat per ser penjat a la nevera i mensualment proposa un tema per ser treballat, debatut i compartit en família. Inclou informació sobre recursos de salut i comunitaris a l’abast de la ciutadania. Així, formula un centre d’interès cada mes, lligat a la commemoració de diades mundials, i incorpora l’opció de poder realitzar una activitat o dinàmica conjunta en família. Entre altres, es tracten temes com l’ús de les noves tecnologies, la igualtat de gènere, l’afectivitat i la sexualitat, l’amistat, la salut amb l’alimentació o el respecte pel medi ambient.