Els Reis porten la màgia i el sol a Lleida

05/01/2017

El paer en cap ha lliurat a Melcior, Gaspar i Baltasar les claus de la ciutat perquè puguin entrar aquesta nit a totes les cases i fer realitat els desitjos dels més petits

LLEONARD DELSHAMS

Els Reis d’Orient Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat en tren a l’estació Lleida-Pirineus carregats de màgia i il·lusió per repartir-la entre els infants de la ciutat, juntament amb els regals que els han demanat a les seves cartes. Ses Majestats han rebut amb calidesa les salutacions i els somriures dels nens i les nenes que han anat a esperar-los i que els han seguit amb entusiasme al llarg del recorregut. El paer en cap, Àngel Ros, amb la tinent de cultural Montse Parra, han estat els primers en donar la benvinguda als Reis Mags, quan han baixat del tren històric anomenat “Yehé”, acompanyats dels seus patges i ajudants reials i escortats pels Armats de la Sang.



L’alcalde ha estat l’encarregat de donar les claus a SSMM els Reis d’Orient perquè puguin accedir a totes les cases de la ciutat, en una nit que tindran molta feina. L’alcalde ha agraït el llarg camí que han fet els Reis per arribar a Lleida, on avui han portat el sol després de molts dies de boira, i ha avançat una llarga nit per a Ses Majestats amb el repartiment dels regals per als nens lleidatans. Els Reis també s’ha dirigit als infants i les seves famílies amb missatges de pau i solidaritat, perquè la ciutat creixi amb les persones que la formen i que hi viuen. En els seus parlaments, han desitjat, entre altres, millores en l’economia, bons resultats per a l’esport lleidatà i han convidat la ciutadania a celebrar commemoracions culturals com l’Any Granados, Museu Morera i Màrius Torres, entre altres. Per últim, han recordat als més petits que han de portar-se bé tot l’any i que avui especialment han d’anar a dormir d’hora perquè puguin deixar-los el que han demanat a les cartes. En acabar, Ses Majestats han rebut un tortell de Reis del Gremi de Forners de les Terres de Lleida.



La Cavalcada dels Reis 2017 ha comptat amb 14 carrosses, distribuïdes per temàtiques, i amb la participació d’unes 600 persones, que amb grups d’animació, dansa, teatre i bandes de música han animat el recorregut. La comitiva reial ha repartit al voltant de 3 tones de caramels, aptes per a celíacs. Un dispositiu especial, format per un centenar de persones, ha vetllat per la seguretat de la cavalcada.



Un any mes, el Bus Turístic ha desfilat amb la projecció de les imatges dels nens i les nenes de Lleida que aquests dies han anat a Cucalòcum i han participat en l’activitat “Fem un clic als Reis!”. Els infants també podien assistir a l’espectacle teatral per conèixer el món màgic dels Reis d’Orient i les històries de les carrosses de la comitiva. Els Gegants de la ciutat, els capgrossos i Lo Marraco, entre altres elements de cultura popular, han encapçalat la cavalcada, seguits de les carrosses i els grups d’animació que anaven anunciant el pas dels Reis pels carrers de la ciutat. L’estel, l’estafeta russa, la fàbrica de carbó, els vehicles plens de regals, etc. han repartit alegria i sorpreses entre els més petits.



El conjunt de carrosses ha iniciat la desfilada passades les sis de la tarda, fent el recorregut dels últims anys que creua el riu Segre, ja consolidat per a aquesta cita festiva. L’itinerari ha començat a la plaça de l’estació (Ramon Berenguer IV) i ha passat per la rambla de Ferran i l’avinguda Francesc Macià. Ha creuat el Pont Vell i, ja al barri de Cappont, ha circulat per l’avinguda de les Garrigues, l’avinguda de València, l’avinguda de l’Estudi General, tornant pel pont de la Universitat, la plaça Espanya i l’Avinguda de Madrid. El recorregut, de 2,8 quilòmetres, té com a punt final l’avinguda de Blondel, on davant de l’Ajuntament de Lleida es fa la tradicional recepció als nens i les nenes de la ciutat i el lliurament de les claus per accedir a totes les cases de la ciutat. La Cavalcada de Reis de Lleida s’ha emès en diferit per Lleida TV.



La Paeria organitza la Cavalcada de Reis des de 1940



Des de l’any 1940, l’Ajuntament de Lleida organitza la Cavalcada de Reis durant la tarda del cinc de gener. Amb els anys, l’estil de la Cavalcada, les Carrosses i les vestimentes de Ses Majestats i els seus acompanyants han anat canviant, per adaptar-se a l’espai i al temps. Després d’un llarg període amb les mateixes carrosses, cap als anys noranta la Paeria en va encarregar tres de noves al dissenyador Jordi Roig i Menéndez. Aquestes carrosses foren construïdes als tallers municipals de Pardinyes. Al cap d’un temps, l’any 1997, Josep Ripoll, Joan Miró i Carles Porta completaven la Cavalcada amb la construcció de cinc carrosses més: la de correus, la dels carboners, la fàbrica, la carrossa de les joguines i la de l’Estel (que fou reconstruïda un any més tard a causa de la desaprovació del públic). Aquest fet comportaria la reestructuració de la cercavila i s’instauraria l’ordre que es manté en l’actualitat.



L’any 2000 la Regidoria de Cultura va encomanar a l’artista Joan Miró les Carrosses de Ses Majestats els Reis d’Orient. Aquestes s’estrenaren el 5 de gener de 2001 i, des d’aleshores, són les que permeten a Melcior, Gaspar i Baltasar donar el tomb a la ciutat i ser vistos per tots els nens i les nenes. Les plataformes amb els trons reials i el vestuari dels seus portadors foren encarregades l’any 2002 per la Regidoria de Cultura i s’estrenaren el cinc de gener de 2003. L’objectiu era millorar la viabilitat del seguici pel tram de l’Eix Comercial i enriquir la imatge dels personatges.



L’any 2004, hi va haver un altre canvi entre les carrosses. La carrossa de Correus es reconvertia en una estafeta russa, que s’estrenava a la Cavalcada del 5 de gener de 2005. Durant aquest any, el 2005, l’Institut Municipal d’Acció Cultural va encarregar el disseny d’uns vestits nous per a Ses Majestats i els seus patges. Aquests vestits foren dissenyats per tres artistes lleidatans: Georgina Cazalla, a qui es va encarregar el vestit del Rei Melcior; Tonet Balagué i Jordi Puig Sigüenza, que foren els encarregats de confeccionar el vestit del Rei Gaspar, i Estanislao Solsona, encarregat de la confecció del vestit del Rei Baltasar. Els vestits es van estrenar a la Cavalcada del 5 de gener de 2006. En els darrers anys també s’han anat renovant i actualitzant les carrosses, millorant-ne l’estètica, la lluminositat, i la presència en general.