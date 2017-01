La Guàrdia Civil busca 42 mones tití pel risc que tinguin el VIH

Alerta del greu risc per a la salut que poden tenir les persones que tinguin algun d’aquests exemplars

La Guàrdia Civil prova de localitzar el parador de 42 mones tití que no van poder ser confiscades la tardor passada a una xarxa nacional dedicada altràfic d’espècies exòtiques, després que s’hagi descobert que un dels 25 primats recuperats té el virus VIH.

En un comunicat, la Guàrdia Civil d’Alacant ha alertat del greu risc per a la salut que poden tenir les persones que tinguin algun d’aquests exemplars.

Durant l’operació "Titisali", desenvolupada l’octubre passat, se’n van intervenir 25 dels 67 primats que tenia a les seues mans la xarxa delictiva, dels quals 20 eren vius i van ser dirigits al centre de rescat AAP Primadomus de Villena (Alacant) i a l’Arca de Noé, també d’Alacant.

Segons es va informar a l’octubre, l’esmentada operació va investigar set persones (quatre a Alacant, dos a Múrcia i una a Sevilla) per presumptes delictes contra la protecció de la flora i fauna i pertinença a organització criminal, falsedat documental i usurpació d’estat civil.

A més, se’n va implicar unes altres 25 en diferents províncies, amb registres a diversos domicilis i locals de venda d’animals d’Elx, Torrellano, Agost i Algueña (Alacant) i Sevilla, Almeria i Albacete.

La investigació va estar centrada en la venda il·legal de fauna, en concret de primats de l’espècie tití, protegits pel conveni CITIS, que eren criats en domicilis privats per particulars que tenien relació amb botigues d’animals, i que posteriorment els posaven a la venda, de forma il·legal.

Després del decomís dels 20 primats vius, es va procedir a diverses anàlisis i controls sanitaris, que han permès descobrir que un dels exemplars, de l’espècie Chlorocebus tantalus o mona verda de Guinea, és portador d’anticossos dels virus VIH (virus de la immunodeficiència humana) i de HTLV (virus linfotrópico de cèl·lules humanes).

La Guàrdia Civil d’Alacant ha assenyalat que 42 dels primats de l’organització delictiva "estan encara en parador desconegut, amb el consegüent risc per a la salut de les persones que els manipulin."

L’anàlisi ha estat realitzada pel Centre de Rescat AAP Primadomus de Villena al laboratori Erasmus MC de Rotterdam (Holanda) mitjançant la tècnica LIA (immunoassaig en línia), si bé s’espera rebre els resultats d’una segona anàlisi, realitzada amb sis setmanes de diferència, i enviada a un altre laboratori diferent, que confirmi el primer resultat.

La Guàrdia Civil ha recordat que les mones Titis (Pinzell Blanc (Callithrix jacchus) i Pinzell negre (Callithrix penicillata) són espècimens protegits a l’apèndix II del conveni internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestres, per la qual cosa no poden estar en mans de particulars.

L’esmentada prohibició està motivada, principalment, per la facilitat que tenen per ser portadors de greus malalties, que transmeten a les persones dels seus entorns.

"Els posseïdors de primats sense legalitzar, sense conèixer la seua procedència o sense realitzar un control sanitari, estan posant en greu risc la seua vida i la dels que li envolten", segons el comunicat de l’institut armat, que recorda que els primats poden portar malalties tals com la malària, el dengue, la ràbia i la SIDA, com en aquest cas, i les mateixes són difícilment perceptibles perquè la seua procedència és il·legal i no està sotmesa als controls sanitaris necessaris.

Ha afegit que "un certificat veterinari no garanteix la legalitat, la procedència, ni el control sanitari de l’animal ja que en la majoria dels casos són falsificacions i en d’altres el control sanitari realitzat no és suficient per salvaguardar el risc per a la salut de les persones".

"Si és vostè posseïdor d’una espècie prohibida o sap d’algú en aquesta situació, extremi les seues precaucions a l’hora d’interactuar amb qualsevol tipus de primat, i contacti amb el SEPRONA de la Guàrdia Civil", conclou la nota.