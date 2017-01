Una mascota no és un joguet i abandonar-la està penat

Més de 137.000 animals de companyia són abandonats cada any, segons un estudi de la Fundació Affinity i, segurament, molts d’ells acaben al carrer pocs dies després d’haver estat rebuts com el millor regal de Reis. Però una mascota no és un joguet i, ull!, abandonar-la està penat.

Aquest és precisament el missatge que el Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil vol fer arribar just hores abans que als peus de l’arbre de Nadal aparegui aquest regal que incansablement ha estat demanat pels nens a Melchor, Gaspar o Baltasar.

Luis Solanas, alferes de la Prefectura del Seprona, és taxatiu: tenir una mascota és una responsabilitat perquè requereix una cura, un control de les seues vacunes, una despesa per a la seua alimentació i la seua salut, un temps que cal esgarrapar del sempre escàs que tenim... Una infinitat d’"obligacions" que cal tenir en compte abans de què a casa entre un animal domèstic.

Perquè si no es cuida bé, si s’abandona i corre perill la seua vida, un jutge fa ús de l’article 337 bis del Codi Penal i pot imposar a l’amo de l’animal una multa d’un a sis mesos i pel seu supòsit, decretar la seua inhabilitació, recorda l’alferes Solanas.

I per imposar aquesta multa, segurament el magistrat tindrà en compte no només el poder adquisitiu del denunciat, sinó com, per què i en quines condicions ha deixat només a l’animal, a més de si l’abandó ha pogut causar algun perill.

La Guàrdia Civil no posa en dubte les xifres que fa públiques Affinity, que pot compartir, però no tots els abandons de mascotes són denunciats ni en tots els casos intervenen les forces de seguretat.

De fet, cada any el Seprona obre diligències policials per abandó de gossos en mig miler de casos.

No té desglossades aquest servei de la Guàrdia Civil les infraccions penals per maltractament animal i per abandó, però sumades les dos circumstàncies donen una xifra de 715 entre gener i novembre d’aquest any, quantitat superior a la del mateix període de 2015.

Amb motiu d’aquestes infraccions, els agents d’aquest servei i d’altres unitats de l’institut armat van detenir o van imputar (van investigar segons la llei actual) 442 persones en aquells onze mesos.

Mentrestant, el nombre d’infraccions administratives a la normativa sobre animals de companyia va ascendir a 10.969 en aquell mateix període, segons dades facilitades a Efe.

Encara que el maltractament i l’abandó augmenta en les estadístiques, no vol dir que aquesta pràctica s’estigui incrementat entre la ciutadania, sinó que la conscienciació més important fa que creixin les denúncies.

Tant és així, que la Guàrdia Civil ha comprovat com en els seus perfils de les xarxes socials són cada vegada més els ciutadans que es dirigeixen a aquest cos policial per col·laborar en l’esclariment de situacions de maltractament o denunciar-les.

De tota manera, sí que ha pogut pesar en la corba lleugerament ascendent d’abandó la situació de crisi econòmica que probablement ha obligat algunes famílies a desfer-se de la seua mascota per reduir despeses. I a moltes altres a aparcar per un temps el seu desig d’adoptar algun animal.

Una crisi que també ha fet efecte en les protectores d’animals, que han vist reduïdes les subvencions que reben.

Potser molts han hagut d’abandonar al seu gos molt a la seua pena i van decidir deixar-lo en una gasolinera perquè algun usuari s’afligís i el recollís.

Precisament, Repsol i la Guàrdia Civil han firmat un acord d’actuació per auxiliar els gossos abandonats a les estacions de servei d’aquesta empresa, que està difonent un vídeo aquest Nadal per conscienciar sobre aquest problema.

Encara que són els gossos les mascotes de què més es desfan els seus propietaris, segurament perquè el seu manteniment és més costós i perquè requereixen més atenció, n’hi ha moltes altres que acaben al carrer perquè, en alguns casos, els seus amos se’n cansen, sobretot de les que no interactuen, com les tortugues, i, per tant, el vincle emocional en menor.

Arriba la nit de Reis i el Seprona adverteix que l’adopció d’una mascota ha de ser responsable. "Quan algú es fa càrrec d’un animal de companyia ha de saber que assumeix una responsabilitat econòmica, penal i moral", resumeix Solanas.