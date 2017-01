Augmenten els casos de miopia infantil per l’ús abusiu de mòbils i tauletes

En nens menors de 14 anys i també apareixen problemes de sequedat ocular

Massa hores davant de la pantalla d’un telèfon mòbil o una tauleta pot tenir conseqüències per a la vista. De fet, cada vegada són més els casos de miopia que es detecten en nens menors de 14 anys a causa d’un mal ús d’aquests dispositius, ja que el sistema visual dels humans està preparat per veure de prop només de forma ocasional.El nombre de casos de miopia en nens menors de 14 anys està augmentant en els últims anys de forma considerable, també a les comarques lleidatanes. El motiu principal no és cap altre que un ús abusiu dels telèfons