Carrers congelats i mercuri sota zero

La boira provoca gelades a les comarques del pla mentre que el fred s’intensifica i s’equipara al del Pirineu || Les mínimes arriben a set graus negatius i s’eleven mínimament durant el dia

Carrers i camps de les comarques del pla es van despertar ahir tenyits de blanc. A simple vista semblava l’efecte d’una nevada, però en realitat era la conseqüència de la humitat ambiental per la boira combinada amb les baixes temperatures. El fred es va intensificar al llarg de la jornada i els termòmetres van arribar a descendir per sota dels set graus sota zero, la qual cosa va equiparar municipis de Ponent amb localitats del Pirineu. Castelldans va arribar als 7,6 graus negatius, mentre que el Pont de Suert va arribar als 7,3 sota zero: la mateixa marca que Castellnou