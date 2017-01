Marató de Sang amb el repte d’aconseguir 8.000 donacions

Del 13 al 20 de gener ja que les reserves han caigut un 25% aquestes festes

Lleida té al davant el repte de tornar a bolcar-se un any més en la Marató de Donants de Sang, que tindrà lloc del 13 al 20 de gener al conjunt de Catalunya. Es tracta de la campanya de donació més potent, que aquest any posa especial atenció a incrementar les reserves després d’unes festes de Nadal en les quals s’han reduït un 25 per cent i s’han situat en un nivell baix. Normalment, els hospitals catalans tenen reserves per a uns deu dies. Ara, en canvi, tenen reserves per a cinc dies i encara menys per als grups sanguinis negatius, que es troben amb nivells de reserves d’entre un i tres dies.



ESTAT DE LES RESERVES

GRUP RESERVA DE SANG NIVELL A+ 8 DIES NORMAL A- 1 DIA MOLT BAIX 0+ 6 DIES NORMAL 0- 3 DIES BAIX B+ 6 DIES NORMAL B- 6 DIES NORMAL AB+ 12 DIES NORMAL AB- 6 DIES NORMAL



Entre els motius d’aquest descens hi ha els dies festius, el fred i les malalties com la grip que han dificultat les donacions, segons els professionals.

El Pati de la Paeria estarà obert aquest divendres vinent fins a les 20 h per poder fer donacions

El Banc de Sang i de Teixits convida els ciutadans a donar sang i a descobrir el seu grup sanguini, ja que 4 de cada 10 catalans no saben quin és el seu. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el director del Banc de Sang i de Teixits a Lleida, Juan Manuel Sánchez, van presentar ahir la campanya a la Paeria. Aquest espai estarà obert a la donació divendres vinent d’11.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 hores, igual que els ajuntaments de Tarragona i Girona i aquest any, per primera vegada, el de Barcelona i el Palau de la Generalitat, que també estaran oberts el dissabte 14.

La marató s’allargarà fins al dia 20 de gener als principals hospitals catalans, com l’Arnau de Vilanova. En total, s’esperen aconseguir 8.000 donacions que permetin remuntar les reserves de sang.

Sánchez va explicar que els donants rebran una analítica amb el seu grup sanguini, un fet que aquest any s’ha remarcat per animar la ciutadania a implicar-se en la campanya. Sánchez va recordar que els hospitals no poden funcionar sense reserves de sang i va dir que els grups sanguinis amb menys reserves són els negatius. El lema de la campanya és La teua sang diu coses. Comparteix-les i pretén posar en relleu la informació que es pot saber d’una persona a partir del seu grup sanguini, com per exemple de qui pot rebre sang, a qui pot donar-la o quins usos pot tenir la seua sang.

ES POT RESERVAR HORA A LA WEB



Les persones que vulguin col·laborar-hi poden entrar al web maratodonants.cat i reservar hora per donar sang en un dels punts de donació que hi ha al conjunt de Catalunya, encara que això no és imprescindible. L’objectiu és evitar esperes.