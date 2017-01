La festa de Sant Antoni de Lleida incorpora pregó i els Premis Horta

El meteoròleg Tomas Molina serà el primer pregoner i la desfilada de carrosses tindrà lloc dia 21 de gener

La Festivitat de Sant Antoni Abat a Lleida arriba carregada de novetat en aquesta 76a edició. Per primera vegada, la festa incorpora un pregó que es farà aquest dissabte al Saló de Sessions de la Paeria amb el meteoròlegcom a primer pregoner.Enguany, l’Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos, organitzadors de la festa, han encarregat nous dissenys alsque es donaran als participants: d’una banda, l’escultura representativa de l’entitat que ha creat l’artista Monti Mateu –que es donarà al pregoner- i un pin, original de la joieria Ayala, que significa al Creu dels 3 tombs -per obsequiar els participants, per exemple, els conferenciants-.Una altra de les novetats és elque es faran el dissabte 21, després de la desfilada de les carrosses, en el dinar de germanor de la festa. Aquests guardons, promoguts per la Paeria, tenen com a objectiu reconèixer aquelles persones, entitats o iniciatives que treballen o han treballat pel desenvolupament i la promoció de l’Horta de Lleida, des del punt de vista agrari o cultural, entre altres. A més, enguany hi hauria un intercanvi d’experiències amb les festes de Santa Antoni de Mallorca, per conèixer la seva celebració i tradicions.D’altra banda, el Gremi de Forners de les Terres de Lleida faràd’aquesta festivitat a Lleida, que es podran trobar en les pastisseries agregades a l’entitat.La festa de Sant Antoni és una de les festivitats que més s’ha conservat en els nostres pobles. A Lleida no fou fins a l’any 1942 quan la, que aglutinava els pagesos de l’Horta, assumí l’organització de la cavalcada i se celebrà el primer concurs de carrosses, cavalls i carros, atorgant premis en metàl·lic.L’any 2010 la Cooperativa va cessar definitivament la seva activitat. Fou llavors quan un grup de socis, per tal d’evitar que aquests actes es deixessin de celebrar, van decidir fer-se’n càrrec de l’antiga secció cultural de l’entitat. Avui és l’qui organitza la festa.h, pregó a càrrec de Tomàs Molina al Saló de Sessions de la Paeria.Al local social de l’Associació de Veïns de Montserrat:esmorzar popular /tirada de bitlles /concurs de coques amb productes de l’horta.missa en honor a Sant Antoni Abat a l’església de la Puríssima Sang.hi haurà la tradicional venda de panets i ciris beneïts a càrrec de la Congregació de la Puríssima Sang. Als forns de la ciutat s’oferiran les típiques ferradures de Sant Antoni / A lesconferència “Sant Antoni i els Tres Tombs: llegenda, història i tradició”, a càrrec de l’historiador de Cultura Popular i Tradicional Jordi Curcó, a l’aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.conferència: “Perspectives de la fruita a Lleida” a càrrec d’Ignasi Iglesias, al local social de Butsènit.Diàlegs Culturals: “Sant Antoni i el dimoni!. Un repàs a les festes de Sant Antoni a Mallorca”, al Centre de Cultura Popular i Tradicional de Lleida a càrrec de Pere Joan Martorell. Organitzat pel Centre de Cultura Popular i Tradicional de Lleida, Associació de Cultura Popular i Tradicional Aurembiaix i Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos de Lleida.esmorzar popular a la cooperativa, patrocinat per Plusfrec i Gremi de Forners de les Terres de Lleida /sortida des de la cooperativa de carrosses, carros i cavalleries /Missa en honor a Sant Antoni Abat, presidida per Mons. Salvador Giménez, bisbe de Lleida, i amb la participació de la coral Sant Anastasi, a l’església de la Puríssima Sang /Benedicció de carrosses, carros i cavalleries a l’avinguda de Blondel i desfilada fins a la Creu dels Tres Tombs, amb l’animació dels Grallers i Gegants de Jaume I, l’Escola de Música Irene Segarra de Palma i la batucada Ritmaos.a l’edifici de Mercolleida:Lliurament de premis Horta de Lleida /Dinar de Germanor /Ball de fi de festa amb l’Orquestra Mediterrània, amb el lliurament de premis dels concursos.