Així és la nova consola de Nintendo, que surt a la venda el 3 de març

Actualitzada 13/01/2017 a les 12:21

La companyia revela les noves funcions de la seua consola domèstica amb ànima portàtil

NINTENDO SWITCH

Nintendo ha anunciat que el llançament global de la nova consola Nintendo Switch tindrà lloc el 3 de març. La consola inclourà els comandaments Joy-Con esquerre i dret; un suport per a comandaments Joy-Con, que permet acoblar ambdós Joy-Con perquè funcionin com un sol comandament; un conjunt de corretges; una base de Nintendo Switch on col·locar la consola per connectar-la al televisor; un cable HDMI i un adaptador de corrent. Es posaran a la venda dos versions: una amb els Joy-Con grisos i una altra amb un Joy-Con de color blau neó i un altre roig neó.







En paraules del president de Nintendo, Tatsumi Kimishima, "Nintendo Switch és un nou concepte de consola domèstica que ofereix estils de joc molt diversos"



Encara que els preus variaran depenent del país, l'import de l'aparell serà de 299 dòlars als Estats Units i de 29.960 iens (uns 245 euros/260 dòlars) al Japó, va informar el gegant dels videojocs nipó.



El sistema, que es llançarà el 3 de març a EUA, el Canadà, el Japó i diversos països europeus, sembla haver decebut pel seu preu (superior al de la Playstation 4 i Xbox One de Sony i Microsoft) els inversors de la Borsade Tòquio, on a falta d'una hora per al tancament les accions de Nintendo queien un 3,2 per cent.



Nintendo Switch, a més de connectar-se al televisor, es pot transformar a l’instant en una consola portàtil amb una pantalla de 6,2 polzades.



La pantalla disposa de funcions capacitives multitàctils per a aquells jocs que siguin compatibles. La bateria compta amb una autonomia que pot superar les sis hores, encara que aquesta xifra és susceptible de variar en funció dels programes que s’utilitzin i de les condicions en les quals es faci. Per exemple, es pot jugar entorn de tres hores a The Legend of Zelda: Breath of the Wild sense recarregar. Fora de la llar, Nintendo Switch es pot carregar fàcilment endollant l’adaptador de corrent al connector USB de la consola.



Per la seua part, la versatilitat dels Joy-Con permet descobrir noves maneres de jugar i divertir-se. És possible jugar amb un Joy-Con a cada mà o fer-ho amb ambdós encaixats en el suport per a comandaments Joy-Con perquè funcionin com un sol comandament. També hi ha la possibilitat d’acoblar-los a la consola per jugar en manera portàtil, i es poden compartir amb amics per a disfrutar en companyia d’aquells jocs que ofereixin maneres per a dos jugadors. Cada Joy-Con funciona com un comandament independent en comptar amb un conjunt complet de botons i disposa del seu propi acceleròmetre i giroscopi, la qual cosa possibilita el control per moviment de forma independent a esquerra i dreta.



Nintendo Switch integra així mateix una sèrie de prestacions que la fan més interactiva. D’una banda, el Joy-Con esquerre té un botó de captura que, com el seu nom indica, permet fer captures de pantalla durant les partides per compartir-les amb amics a través de les xarxes socials. El Joy-Amb dret, per la seua part, disposa d’un punt NFC que permet utilitzar figures amiibo, així com d’una càmera infraroja de moviment que detecta la distància, la forma i el moviment dels objectes propers en els jocs dissenyats per a això. Entre altres coses, la càmera infraroja és capaç de determinar a quina distància es troba la mà del jugador i si està fent el gest de pedra, paper o tisora.



Una altra característica dels Joy-Con és la vibració HD, que dota als jocs compatibles d’una vibració molt més realista que abans. El seu efecte és tan natural que evoca, per exemple, la sensació que cada glaçó produiria en xocar dins d’un vas en agitar el Joy-Con. En definitiva, la vibració HD ofereix un nivell de realisme impossible de recrear només mitjançant la imatge i el so.