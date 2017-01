La Generalitat preveu una dotzena d'accions en fosses i restes òssies a Lleida durant el 2017

El conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, ha presentat aquest divendres el Pla de fosses 2017 a Figuerola d'Orcau, al Pallars Jussà

Les actuacions a la demarcació de Lleida

Figuerola d'Orcau (Pallars Jussà): Exteriors del cementiri

Figuerola d'Orcau (Pallars Jussà): Entorn del nucli de Figuerola

Gavet de la Conca (Pallars Jussà): Dos actuacions a l'entorn del nucli

Alguaire (Segrià): cementiri

Alfés, Aspa, Artesa de Lleida i Soses

Artesa del Segre (Noguera): Fossa de La Peixera

Vilanova de Meià (Noguera): terme municipal

Portell Sant Ramon (Segarra): Fossa del Mas de Can Ranxet

El conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ha presentat aquest divendres el Pla d'actuacions en fosses de desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura previst per a aquest 2017. La presentació s'ha fet a la fossa localitzada a l'exterior del cementiri de Figuerola d'Orcau (Pallars Jussà) l'obertura de la qual està prevista en el Pla.En la seva intervenció, Romeva ha subratllat que el Pla de Fosses "és un pas pioner, sabem que és un pas modest i segur tardà però, es tracta d'un pas indefugible" d'aquesta manera, ha dit, "reiterem el compromís del Govern per restituir i dignificar la memòria".El conseller ha remarcat que "el Programa d'Identificació Genètica impulsat pel Govern i el Pla de fosses són passos complementaris per posar fi a un dèficit democràtic bàsic" i ha manifestat que "recupera història no té per objectiu agitar antics rancors sinó que té a veure amb la nostra dignitat d'avui i amb la qualitat del nostre sistema democràtic ara". També ha recordat que el protagonisme del Pirineu en la Guerra Civil i ha valorat el patrimoni històric que s'hi vincula.Les actuacions previstes en fosses i restes òssies en superfície previstes per al 2017 a Catalanya ascendeixen a una cinquantena, dotze de les quals a la plana de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran.Segons Romeva, la Direcció general de Relacions Institucionals i amb el Parlament treballa ja en l'establiment de les actuacions per a l'any 2018 i en una proposta per 2019.Actualment, elregistra 380 fosses, de les quals 166 estan confirmades i 214 són probables.