Lleida dóna el tret de sortida a la Marató de Donants de Sang

13/01/2017

Imatges Marató de donacions de sang a Lleida Gairebé tota la població pot ser donant si es troba en un rang d'edat entre els 18 i els 65 anys i pesa més de 50 quilos Lleida TV La marató de donacions de sang aquest divendres al pati del Palau de la Paeria. Òscar Mirón

Lleida torna a participar en la tercera Marató de Donants de Sang 2.0, que aquest any està dedicada als grups sanguinis. La campanya de donacions ha arrencat aquest divendres a la Paeria i durant tot el dia ha rebut voluntaris d'arreu del territori.



Gairebé tota la població pot ser donant si es troba en un rang d'edat entre els 18 i els 65 anys i pesa més de 50 quilos, però hi ha algunes circumstàncies o malalties que els poden excloure: l'anèmia n'és la primera causa, però viatjar molt o portar tatuatges en són d'altres.



Tot i que Lleida té un banc autosuficient amb gairebé 19.000 donacions a l'any, des del Banc de Sang i Teixits es convida a tothom, i sobretot als més joves, a participar.



En total, amb la campanya s’esperen aconseguir 8.000 donacions que permetin remuntar les reserves de sang a tota Catalunya.



La marató de donacions de sang s’allargarà fins al 20 de gener als principals hospitals de Catalunya, com l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.