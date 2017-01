Un car consum fantasma

La funció ‘stand by’ dels aparells elèctrics suposa una despesa anual de 30 a 60 euros per llar, fins al 12% de la factura || En el conjunt de la província podria arribar als 10 milions a l’any

Consumeixen els aparells elèctrics quan s’apaguen només amb el comandament a distància? Quant gasten si es queden en aquesta anomenada funció de stand by (en espera)? Sí i segurament molt més del que la majoria de la població creu són les respostes a aquestes dos preguntes. I és que el conegut com a consum fantasma (aquell que es produeix quan no apaguem del tot els aparells i aquests es queden permanentment connectats a la xarxa encara que no els utilitzem) representa entre un 7% i un 12% del total de la factura elèctrica anual d’una llar, que suposa entre 30