«Un país amb la memòria bruta no és viable»

El Govern durà a terme aquest any 42 actuacions en fosses de Catalunya, una dotzena a Ponent. Així ho contempla el pla que va presentar divendres el conseller Raül Romeva a Figuerola d’Orcau i que suposa el programa més ambiciós que s’ha fet a Catalunya per recuperar la memòria històrica. El titular del departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència reconeix en una entrevista amb SEGRE que arriba massa tard, però que això i la dificultat que comporta el pla no seran un impediment. El pla de fosses que ha presentat aquesta setmana al Pallars preveu més actuacions aquest any que