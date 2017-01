Ponent, territori ornitològic

|

La d’ahir va ser una jornada a les comarques lleidatanes pensada per als amants de l’ornitologia. A Verdú els falcons van ser els protagonistes amb el campionat de Catalunya i a la Mitjana de Lleida les aus aquàtiques hivernals van atreure l’atenció de la dotzena de persones que van prendre part en un cens que es du a terme aquesta setmana a totes les zones humides d’Europa i en què Lleida ja fa vint anys que participa.

El resultat d’aquesta última activitat van ser 150 exemplars comptabilitzats, alguns, com l’ànec cullerot, després d’anys sense detectar-se la seua presència. Dirigits per l’ornitòleg Steve West, els participants van rebre les explicacions pertinents dels experts per poder identificar les diferents espècies durant el recorregut pel parc lleidatà, que va durar tres hores. El resultat de l’activitat va permetre posar de manifest l’estabilització a la Mitjana d’espècies com el corb marí gros, l’ànec collverd o la polla d’aigua.

I qui va voler veure falcons es va atansar fins a Verdú, ja que aquesta localitat de l’Urgell va acollir ahir la tercera edició de la Copa Catalunya de falconeria, que va comptar amb la participació d’un total de 52 aus entre les quals hi havia falcons, astors, àguiles Harris i altres exemplars més petits. Des de l’organització, a càrrec de Falconers de Catalunya i el Club de Caçadors de Verdú, es van mostrar molt satisfets amb la bona acollida que té aquesta prova, ja que que cada any suma un nombre superior de participants.

En aquesta tercera edició, els concursants provenien de diferents punts d’Espanya, així com també de França i Portugal.Al llarg de tota la jornada, desenes de curiosos es van desplaçar a Verdú per poder veure les més de mig centenar d’exhibicions que estaven programades. Cada au tenia uns deu minuts per portar a terme la prova.