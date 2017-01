Els Bombers estrenaran nous equips de protecció

Actualitzada 19/01/2017 a les 16:59

Serà entregat a tots els efectius del cos, tant funcionaris com voluntaris

L'acte de presentació del nou equipament dels Mossos d'Esquadra. Generalitat de Catalunya

El conseller d’Interior, Jordi Jané, ha presentat aquest dijous el nou equip de protecció individual que aporta una major seguretat en les intervencions operatives dels Bombers de la Generalitat. Aquest nou equipament, que serà lliurat a tots els membres del Cos, de tots els parcs tant funcionaris com de bombers voluntaris i de la Val d’Aran, ha estat altament valorat i testat en un procés que ha comptat amb una alta participació de membres dels Bombers de la Generalitat.



Aquesta ha estat la primera de les accions previstes en el Pla Integral del Cos de Bombers posat en marxa pel Departament, i ha suposat una inversió de 7,8 milions d’euros.



Jané, que ha estat acompanyat de Juli Gendrau, director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, i representants dels comandaments dels Bombers de la Generalitat, ha destacat que “tenim un equip de protecció individual per a tots els bombers segur, ergonòmic, funcional i modern”.



“Vull agrair l’esforç dins el cos de bombers per dur a terme un procés tan participatiu que ha portat a l’elecció del millor equipament possible, escollit pels propis bombers que són els que l’hauran d’utilitzar”, ha insistit.



El nou equipament reuneix les condicions de seguretat i operativitat més avançades que hi ha actualment per aquest tipus d’equipament (EPI categoria 3: protegeix de perills mortals o que poden afectar seriosament la salut).

Aquest nou equip suposa també un canvi en la imatge corporativa del Cos: del color bordeus anterior, es passa al color mostassa actual, color donat per les fibres naturals del teixit, el polibenzimidazol.



Es tracta d’un teixit ignífug, resistent i lleuger, que conserva la seva resistència i flexibilitat després de ser exposat a les flames, i incorpora barreges d’altres fibres que proporcionen una alta protecció tèrmica amb un elevat nivell de confort i durabilitat. El tenyit del teixit hagués comportat el desgast desigual dels diversos EPI, així com pèrdua i canvis de colors significatius.



L’equip assegura una protecció eficaç enfront de les flames i la radiació tant en atac directe com indirecte als incendis, a la vegada que permet una gran llibertat de moviments potenciant l’agilitat, la rapidesa de moviments i l’ergonomia dels usuaris durant les intervencions gràcies a la lleugeresa i el poc pes dels materials emprats en el seu disseny.



Està compost per uns pantalons, una jaqueta, un arnés integrat, la daga d’anella cosida i dos mosquetons de seguretat. L’equipament d’intervenció individual es complementa amb les botes, guants, casc, i si és necessari botxí i equip respiratori ERA.



Pel que fa a la millora en ergonomia, el nou EPI té els genolls i els colzes encoixinats i preformats tridimensionalment, per afavorir els moviments dels bombers; les espatlles també són reforçades i encoixinades; presenta uns tirants elàstics d’ajustament i substitució fàcil, amb més superfície per distribuir millor el pes a les espatlles, així com els punys elàstics amb goma de seguretat; la cremallera del jaquetó és d’escapament ràpid; augmenta la resistència en la tracció dels baixos. En la mateixa línia, els pantalons tenen un arnés integrat per fer-lo servir en treballs en alçada i una daga d’anella cosida i dos mosquetons per fer un ancoratge.



Com a novetat, cal destacar que l’arnés incorpora un punt d’ancoratge posterior per tal de facilitar una possible maniobra de rescat d’un bomber accidentat.