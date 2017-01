Les dones que no fan esport tenen el 71% més de risc de càncer de mama

EFE Actualitzada 19/01/2017 a les 13:40

Segons un estudi en què han participat 23 hospitals espanyols

Una mamografia. EFE

Les dones espanyoles que fan una vida sedentària tenen un 71 % més de risc de desenvolupar càncer de mama que aquelles altres que compleixen les recomanacions internacionals sobre exercici físic.



I les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a la població adulta en general són les de realitzar a la setmana 150 minuts d’exercici físic moderat en períodes mínims de deu minuts (caminar a bon pas) o 75 minuts d’exercici intens, en el qual augmenta molt la potència cardíaca i la sudoració.



Aquesta és la principal conclusió de l’estudi epidemiològic realitzat pel grup d’investigació en càncer de mama Geicam, en el qual han participat 23 hospitals espanyols i un miler de dones acabades de diagnosticar de càncer de mama i d’altres tantes de sanes.



L’estudi, que ha estat presentat per la investigadora de l’Institut de Salut Carles III, Marina Pollán, acompanyada per Miguel Martín, president de Geicam, i la prestigiosa oncòloga Ana Lluch, és pioner en tenir en compte el subtipus HER2 positiu i en proporcionar informació sobre l’efecte de l’exercici en els altres subtipus tumorals.



La investigació conclou que l’efecte protector de l’activitat física, conforme amb aquestes recomanacions de l’OMS, és especialment patent en els subgrups HER2 positiu i en les que presenten receptors hormonals positiu, mentres que sembla menys clar en el cas de les dones amb un tumor triple negatiu, que són les que no expressen cap receptor.