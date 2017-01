Texans utilitzats per pescadors a 400 euros, l’última tendència al Japó

Es tracta d’un projecte per revitalitzar el comerç local

Texans de segona mà utilitzats durant un any per pescadors, grangers, fusters o un monjo, amb preus que assoleixen els 400 euros, són protagonistes de l’última tendència al Japó, on s’ha posat en marxa aquest projecte per revitalitzar el comerç local.

Els habitants de la petita població d’Onomichi, a la prefectura d’Hiroshima (sud-oest), omplen d’històries i vida aquests texans, que es converteixen en la peça central del denominat "Onomichi Denim Project".

La idea original del projecte, posat en marxa el 2013, va consistir en oferir texans gratis a 270 treballadors d’Onomichi a canvi que aquests els utilitzessin diàriament durant un any per després vendre’ls.

Aquests texans, produïts a la regió de Bingo (Hiroshima), expliquen la seua història a través de la tela, expliquen els responsables en la seua pàgina web.

La companyia local Discoverlink Setouchi, involucrada amb activitats i projectes per revitalitzar comunitats locals, va posar en marxa aquesta idea per atreure el turisme i promocionar els texans de la regió.

"L’objectiu és explicar al món l’interessant de la ciutat d’Onomichi a través d’aquest projecte. A més, aquest no era conegut com un lloc on es fabricaven texans", ha explicat aquest divendres Eri Takekuni, portaveu de Discoverlink Setouchi.

"Que quan es parli de Fet al Japó, no ens referim només a cotxes i dibuixos animats", es llegeix al web de la companyia.

Una botiga local, l’únic lloc on es poden adquirir aquests originals texans, és un punt de visita obligat per a compradors de tot el món, atrets per l’última tendència japonesa.

"Fins i tot un editor de la revista Vogue a Alemanya va venir a comprar un texà", afirma Takekuni.

Tanmateix, en l’actualitat, el projecte va més enllà.

Ara, es venen texans nous produïts a la regió a preus compresos entre els 15.000 i els 26.000 iens (de 123 a 213 euros), i els responsables del projecte insten els compradors a utilitzar-los diàriament i a tornar-los un any després.

Els texans utilitzats es tornen a posar a la venda, a un preu molt superior a l’original, d’entre 24.800 a 48.000 iens (de 203 a 394 euros) depenent del desgast de la peça.

Com a recompensa per plasmar les seues històries a la tela, els "portadors" rebran un 70 % del preu final dels texans de segona mà.

Amb els pròxims compradors, els texans començaran llavors una nova història.