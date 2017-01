Una alternativa per cuidar animals

Protectores de Lleida busquen famílies d’acollida per fer-se càrrec de gossos, generalment malalts, cadells o a l’hivern || Temporal o indefinit i les despeses les assumeix l’entitat

Adoptar ja no és l’única opció per cuidar algun dels gossos que viuen a les protectores d’animals de la província. I és que algunes d’aquestes entitats han començat a oferir els últims anys la possibilitat d’acollir-los, de manera temporal o indefinda, i pràcticament sempre amb les despeses a compte de la protectora. Acostumen a ser majoritàriament cadells (per als quals una llar és la millor manera d’evitar que contreguin malalties) o gossos que estan malalts i requereixen un entorn més confortable per poder portar a terme el tractament. “Molts són els que anomenem gossos invisibles, que ningú vol adoptar. Nosaltres