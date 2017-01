Un ciclista xinès recorre per error 500 quilòmetres en la direcció errònia

Un treballador emigrant de la Xina es va proposar de tornar a la seua casa familiar des del seu actual lloc de treball, situat a 1.700 quilòmetres, muntat amb bicicleta, però es va confondre de direcció i va pedalar 500 quilòmetres en el sentit oposat abans que la policia l’avisés del seu error.

L’home, el nom del qual no va ser revelat, treballa a la província de Shandong, a la costa est del país, i el seu pla era arribar a Qiqihar, a l’extrem nord xinès, a temps per a l'Any Nou Lunar (28 de gener), en el qual centenars de milions de ciutadans del país recorren grans distàncies per reunir-se amb les seues famílies.

Sense diners per pagar-se un bitllet de tren o l’avió, el desesperat emigrant va optar per intentar tornar a casa amb bicicleta, però poc familiaritzat amb els mapes i incapaç d’entendre els senyals de circulació, es va extraviar i va començar a pedalar cap al sud de la Xina, allunyant-se’n cada vegada més de la seua destinació.

Finalment, la policia el va interceptar en una autopista de la província oriental d’Anhui, avisant el confús ciclista que no podia circular amb aquest vehicle en aquesta via, i en explicar-los l’home a on es dirigia, el van alertar que no anava per bon camí.

L’home portava més d’un mes pedalant des de la localitat de Rizhao, a Shandong, aguantant fredes temperatures amb només un abric i un mocador per cobrir el seu cap, i com a equipatge únicament portava una petita bossa, va explicar el diari South China Morning Post.

Impressionats per la tenacitat de l’home, els policies i personal d’una propera zona de peatge van reunir diners per pagar el bitllet de tren del desesperat ciclista fins Qiqihar, a fi que pugui celebrar al costat dels seus éssers estimats l’arribada de l’Any del Gall de Foc.