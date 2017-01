Un virtuós dels puzles a Cervera

Un jubilat de la capital de la Segarra vol entrar al ‘Guinness dels rècords’ amb un de 24.000 peces fet en només quatre mesos || Hi dedica deu hores diàries i ja n’ha confeccionat més de 350

Marià Puig és un taxista jubilat de Cervera que fa temps que té com a gran afició els puzles. A hores d’ara assegura haver col·locat més d’un milió de peces repartides en més de 350 d’aquests jocs i espera posar-ne moltes més, ja que el que va començar com una simple afició s’ha convertit en tot un estil de vida que cada dia va a més. Perquè malgrat que ja n’ha fet de tots els tipus, formes i temàtiques, el puzle dels seus somnis encara està per començar. I és que Marià Puig vol entrar al llibre Guinness dels rècords