Escoles davant el càncer infantil

Afanoc reconeix dos centres, de Lleida i Castelldans, per la seua participació en el Posa’t la Gorra 2016 || La sensibilització, la clau d’aquestes activitats

Els alumnes de l’escola bressol Germans Grimm de Lleida i de l’Escola Timorell de Castelldans van rebre ahir un reconeixement per part de l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc) al ser els centres guanyadors de les activitats de l’última edició de Posa’t la Gorra. La festa solidària, a més de ser un important esdeveniment per a l’associació, també ho és per als col·legis, ja que els alumnes participen en activitats que ajuden a sensibilitzar-los davant d’aquesta malaltia. Uns treballs que s’exposen durant la jornada del Posa’t la Gorra. Els millors de l’anterior edició han estat,