La pau pren els carrers

Danses a la Seu Vella i la Paeria per reivindicar el diàleg i l’amistat || Demà els tradicionals actes als col·legis s’obren a la ciutadania per tal de fer visible el drama dels refugiats

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Demà, coincidint amb el 69è aniversari de la mort de Mahatma Gandhi, es commemora el Dia Escolar de la No-Violència i de la Pau. Com a aperitiu, l’Esbart Arrels de Lleida i el Gaudí de Barcelona van ballar ahir per la pau a la Seu Vella i a la Paeria. La pluja va aigualir el recorregut previst per l’Eix Comercial, però no va impedir que les dos entitats ballessin conjuntament alguna de les danses per fer visible que l’amistat i la col·laboració són la millor alternativa. “Ballar en un dels monuments més emblemàtics de Lleida és màgic”, en paraules de