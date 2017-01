La UdL formarà mestres per ensenyar nens superdotats

A través d’un conveni que va signar ahir amb la fundació FANJAC

La Universitat de Lleida (UdL) ha firmat un conveni amb la Fundació d’Ajut a Nens i Joves amb Altes Capacitats (FANJAC) per contribuir a donar-los visibilitat, trencar estereotips i tractar-los correctament. En el marc d’aquest conveni, la UdL organitzarà un curs a la universitat d’estiu sobre altes capacitats, crearà un grup de treball per donar pautes al professorat actual i formarà, a la facultat de Ciències de l’Educació, els nous mestres perquè sàpiguen com detectar i tractar aquests nens i joves. La col·laboració va començar amb l’organització d’una conferència sobre les altes capacitats intel·lectuals i la seua intervenció educativa, que