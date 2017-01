Tres Tombs de Tàrrega multitudinaris

Catorze carrosses participen en la desfilada amb motius reivindicatius

Milers de persones s’han congregat aquest migdia a la plaça del Carme de Tàrrega per disfrutar dels tradicionals Tres Tombs de Sant Antoni Abat, una de les festes més antigues de la ciutat que es remunta al segle XIV. La festa ha comptat amb la participació de 14 carrosses decorades per escoles i entitats de la capital de l’Urgell que han desfilat precedides per una trentena de cavalls, una desena de carruatges i 11 tractors entre els quals hi havia autèntiques peces de museu com un Lanz del 1961.

En la categoria agrícola, el primer premi se l'ha endut l’AMPA del col·legi Àngel Guimerà amb una carrossa Les cigonyes que reivindicava els seus nius. En temàtica lliure s’ha distingit amb la primera posició a una carrossa de l’Escola Pia que portava per lema Trrgpoly i que adaptava el popular joc del Monopoly als carrers de Tàrrega. En la desfilada s’ha pogut veure també Lo Tossino, La Fal·lera Gegantera, els Cavallets de Guixanet i el grup de percussió Diga’ls-Hi Inquiets.

En temàtica agrícola també han estat premiats Pub Petit amb De la terrra a la taula i l’AMPA del col·legi Jacint Verdaguer amb Volem pluja pels conreus , respectivament. En temàtica lliure el segon i tercer premis han estat per a l’Associació Alba de Tàrrega amb Deixa volar la imaginació i el col·legi Maria Mercè Marçal amb 10 anys fent pinya en homenatge al desè aniversari del centre educatiu i simulant una colla castellera, respectivament. Destacar també que una de les carrosses, la de P5 del col·legi Sant Josep, ha retut homenatge al Club Super 3 i ha comptat amb la participació de dos dels seus personatges.

Los Tres Tombs s’han completat amb un mercat de productes artesans, un dinar popular i un dinar seguit de ball.