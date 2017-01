Aquests són alguns senyals que indiquen que el teu fill pateix ciberassetjament

Segons un estudi, la meitat dels pares creu que és més probable que el seu fill pateixi assetjament a Internet que a l’esbarjo

Aquestes són alguns dels senyals de que un nen ha patit ciberassetjament

Semblar nerviós al rebre un missatge de text/xat o correu electrònic o començar a evitar els seus dispositius o a utilitzar-los en excés



Posar excuses per evitar anar a classe, començar a treure pitjors notes o portar-se malament



Posar-se a la defensiva o no voler parlar sobre la seua activitat a Internet o eliminar els seus comptes a les xarxes socials



Allunyar-se dels seus amics i de la família



Tenir símptomes físics com problemes per dormir, dolors d’estómac, mals de cap i pèrdues o augments de pes



Semblar particularment enfadat, frustrat o trist, sobretot després de connectar-se/mirar els seus dispositius

Consells sobre com els pares poden protegir els seus fills a Internet

Establir un conjunt de normes sobre la forma que els fills utilitzen la tecnologia, també conegudes com a normes de comportament a Internet. Aquestes normes poden incloure la quantitat de temps que poden passar connectats, els llocs web segurs a què poden accedir o el llenguatge més apropiat per xatejar.



Crear un conjunt de regles a casa per a la comunicació dels fills a Internet, les descàrregues, els llocs web segurs que poden visitar i el ciberassetjament.



Ensenyar els fills més joves a utilitzar contrasenyes segures i úniques a tots els seus comptes i a no compartir-les mai, ni tan sols amb els seus amics.



Parlar-los sobre els riscos de publicar i compartir informació privada, vídeos i fotografies, en especial a les xarxes socials: tot el que es publica a la xarxa és una empremta digital que podria ser difícil d’esborrar per complet.



Animar els fills a pensar abans de fer clic: tant en buscar en llocs de vídeos, en rebre un enllaç desconegut en un correu electrònic o fins i tot en veure banners o finestres emergents mentre naveguen, és important recordar-los que no facin clic en enllaços que puguin portar-los a llocs perillosos o inapropiats. Fer clic en enllaços desconeguts és una forma habitual per la qual els dispositius s’infecten amb codi maliciós i també podria revelar dades personals i valuoses als criminals.



Utilitzar una solució de software de seguretat sòlida i de confiança.

I el que és més important, fomentar i mantenir un diàleg obert i permanent amb els fills sobre l’ús d’Internet i sobre les seues experiències.

