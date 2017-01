La incidència del càncer augmenta i els casos superen els previstos per al 2020

L’envelliment de la població, el tabac, l’alcohol, l’obesitat i el sedentarisme, entre les causes

Una caminada contra el càncer de mama a Lleida. Segre

La incidència del càncer a Espanya ha augmentat mes del previst, ja que el 2015 s’han registrat 247.771 nous casos, la qual cosa suposa que s’han sobrepassat en més de mil les estimacions fetes per al 2020 basades en el creixement demogràfic.



Aquests són algunes de les dades que s’han ofert a l’avantsala del dia del càncer, el 4 de febrer, per part de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) en una roda de premsa, en la que s’ha justificat aquest augment per l’envelliment de la població a més d’altres factors de risc com el tabac, l’alcohol, l’obesitat i el sedentarisme.



No obstant això, malgrat aquestes xifres, Miguel Martín, president de SEOM i cap de servei d’Oncologia Mèdica del Gregorio Marañón de Madrid, ha insistit en què també les xifres de supervivència dels pacients amb càncer (un 53 % als cinc anys) ha millorat, encara que aquesta millora es deu, fonamentalment, als progressos obtinguts en alguns tumors com mama o còlon.