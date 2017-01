Tres Tombs de nivell a

Milers de persones gaudeixen de la desfilada de carros, cavalls i carrosses amb motius reivindicatius || El primer premi en temàtica agrícola i lliure va ser per als col·legis Àngel Guimerà i Escola Pia

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Milers de persones es van congregar ahir a la plaça del Carme de Tàrrega per disfrutar dels tradicionals Tres Tombs de Sant Antoni Abat, una de les festes més antigues de la ciutat, que es remunta al segle XIV. La festa va comptar amb la participació de catorze carrosses decorades per escoles i entitats que van desfilar precedides per una trentena de cavalls, una desena de carruatges i onze tractors entre els quals hi havia autèntiques peces de museu, com un Lanz del 1961. Abans de la desfilada pel Pati va tenir lloc la benedicció dels animals i del seguici