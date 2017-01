Escolars clamen pels refugiats

El drama humanitari dels que fugen de la guerra centra les activitats del Dia Escolar de la No-violència i la Pau || ‘Performances’ i manifestos a favor dels seus drets

Tal dia com ahir però del 1948 va morir assassinat Mahatma Gandhi, un dels màxims representants del moviment pacifista. La seua figura va inspirar a instaurar cada 30 de gener el Dia Escolar de la No-violència i la Pau i els col·legis de les comarques lleidatanes no van faltar ahir a la cita. I ho van fer, en aquesta ocasió, amb els refugiats en la memòria, ja que la majoria de les activitats es van centrar en aquest drama humanitari. L’epicentre dels actes va ser la plaça Ricard Viñes, on el col·legi Sant Jaume Les Heures, la plataforma Lleida pels Refugiats i la Coordinadora d’ONG van organitzar una perfomance amb una llanxa portada des de Lesbos en la qual també van participar alumnes de l’Episcopal i l’institut Ronda per recrear les dures condicions en les quals els refugiats travessen el Mediterrani i que han causat milers de morts. A més, es van llegir testimonis reals i un manifest a favor dels drets d’aquestes persones. Similar va ser l’acte impulsat per aquestes entitats que va tenir lloc a la tarda a la plaça Sant Joan.

Minuts de silenci (també pels rurals morts a Aspa), cançons, poemes, xarrades o murals van ser altres de les activitats per tota la província.